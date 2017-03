Agentes de segurança fazem ato pelo fim da violência contra policiais no PA

Caminhada saiu da Escadinha até a Praça da República, em Belém.

Ato público é uma mobilização da categoria por melhorias trabalhistas.

Agentes de segurança pública e familiares desses profissionais participaram na manhã deste domingo (19), em Belém, da “Caminhada pela paz dos policiais civis do Pará”. A caminhada saiu da Escadinha da Estação das Docas, percorreu a avenida Presidente Vargas até a Praça da República, onde ocorreu um ato público. O G1 solicitou um esclarecimento do Estado e aguarda um posicionamento.

De acordo com o sindicato da categoria, participaram da manifestação escrivães, investigadores, papiloscopistas, delegados e demais servidores da segurança pública do estado. O ato é uma mobilização pelo fim da violência contra os agentes de segurança pública.

Em assembleia geral unificada, realizada no último dia 10, a Associação dos Delegados de Polícia (Adepol/PA), União aos Escrivães Policiais Civis do Pará (Unepol/PA), Associação dos Papiloscopistas do Pará (ASPPEPA) e o Sindicato dos Policiais Civis do Pará (Sindpol) deliberaram várias medidas, entre elas, a suspensão dos plantões remunerados na folga do policial desde a última sexta-feira (17) em todo o estado. O sindicato denuncia ainda as péssimas condições de trabalho e a falta de agentes de segurança pública.

Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que o Governo do Pará fará um estudo técnico-financeiro para saber das possibilidades de ajuste salarial da categoria, destacando que está mantida a mesa de negociação com as entidades que representam a categoria. A Segup informou ainda que até julho próximo, os candidatos aprovados para preencher as vagas do concurso da Polícia Civil, estarão sendo convocados à etapa de formação. Quaisquer irregularidades na rotina de trabalho dos servidores devem ser levadas ao conhecimento da direção da unidade policial, a fim de que sejam tomadas as medidas necessárias.

