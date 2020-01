Agentes do Ibama conseguem retornar de operação no PA, após serem bloqueados por população

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quatorze agentes ambientais, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros já conseguiram sair da comunidade Vila Mocotó, que fica na região Assuriní, entre Senador José Porfírio e Anapu, sudoeste do Pará. Os agentes ficaram sem poder retornar da região devido a protesto de moradores, após operação que interditou dois postos de combustíveis clandestinos.

5 mil litros de combustível clandestino foram apreendidos, com apoio da PM e Bombeiros. Material seria usado para desmatamento na região Assuriní, entre Senador José Porfírio e Anapu, sudoeste do estado.

