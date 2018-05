Agentes encontram túnel de 70 metros em penitenciária de Roraima

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A escavação foi descoberta após a Dicap e o Departamento de Informação de Inteligência da PM receberam informações de que os detentos estavam cavando um túnel. A operação em busca da escavação teve ainda a participação de agentes penitenciários da unidade, PMs do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), Força Tática, Canil, Choque, além de alunos do curso de formação de sargentos músicos e combatentes da PM.

Segundo informações do G1, o túnel começava em um vaso sanitário de uma das celas da ala 7 e já tinha alcançado o lado de fora do presídio, passando a muralha e a grade eletrificada. A ação, que durou cerca de sete horas, envolveu 150 PMs. A secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc) já informou que a escavação foi destruída.

Esta já é a oitava escavação achada na unidade prisional somente neste ano. Uma fuga em massa na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, Zona Rural de Boa Vista, prevista para acontecer no último fim de semana, foi frustrada pela polícia. Um túnel com 70 metros de extensão foi encontrado nessa segunda-feira (21). Esta já é a oitava escavação achada na unidade prisional somente neste ano.

You May Also Like