Agentes encontram túnel por onde cem internos planejavam fugir de presídio em Santarém

(Foto:Reprodução)-Segundo a Susipe, internos foram remanejados e escavação já foi fechada

Durante revista estrutural no último domingo (24) foi encontrado um túnel no Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura (CRASHM), em Santarém, região do Baixo Amazonas paraense. A escavação, que seria usada como rota de fuga pelos detentos, estava sendo construída do solário para a cela 3, do bloco 2.

Segundo o Comando de Operações Penitenciárias (COPE), cem internos passariam pelo túnel, fazendo um percurso que duraria aproximadamente duas horas.

Por medida de segurança, os internos das celas um e três foram remanejados para as celas quatro e seis. As celas um e três, onde o túnel chegaria, foram isoladas. A entrada, remanejamento e saída do pavilhão com apoio do Comando de Operações Penitenciárias (COPE(, foi realizado em cerca de 20 minutos.

A Diretoria de Logística, Patrimônio e Infraestrutura (DLPI) e Administração Penitenciária (DAP) foram acionadas. Obras estruturais foram realizadas na noite do domingo e o túnel já foi fechado. Os internos das celas onde chegariam o túnel responderão Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP).

Por:O Liberal

