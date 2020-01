Agentes penitenciários salvam detento que seria vítima de homicídio disfarçado de suicídio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo oitivas realizadas pela autoridade policial, Gemerson sofreu tortura e agressões dentro do banheiro, onde foi amordaçado, teve os pés e mãos amarrados, em seguida espancado. O detento tambem passou por sessões de afogamento em um balde com água.

O detento Gemerson Sousa da Silva sofreu tentativa de homicídio na noite de segunda-feira (6), no pavilhão 3 do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (CRASHM).

