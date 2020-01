Agentes prisionais encontram droga em cela do presídio de Vitória do Xingu, no Pará

Complexo Penitenciário em Vitória do Xingu — Foto: Marco Santos/Agência Pará

Internos envolvidos responderão Processo Disciplinar Penitenciário (PDP) e visitas para os detentos da cela estão suspensas.

Agentes prisionais encontraram droga em uma das celas, no domingo (5), durante revista estrutural realizada no Centro de Recuperação de Vitória do Xingu, sudoeste do Pará.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap), o entorpecente foi descoberto na cela 8 do bloco B durante revista. A Polícia Civil apura o caso e os internos envolvidos no caso responderão Processo Disciplinar Penitenciário (PDP).

A Seap informou que as visitas na unidade prisional estão previstas para acontecer normalmente nos dias 7, 8 e 9 deste mês, exceto aos internos custodiados na cela 8 do bloco B, onde foi encontrada a droga.

