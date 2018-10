Agentes prisionais encontram túnel no CRPP III, em Santa Izabel

Segundo a Susipe, não houve registro de fuga

(Foto: Divulgação) -Na manhã desta segunda-feira (29), após uma revista no Centro de Recuperação Penitenciário Pará III (CRPP III), no Complexo de Santa Izabel, agentes prisionais encontraram um túnel no presídio, dentro da cela B. O procedimento ocorreu após agentes de plantão perceberem uma movimentação suspeita no bloco carcerário e então iniciarem a vistoria, que detectou a possibilidade de fuga.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) confirmou o caso e disse em nota que não houve registro de nenhuma fuga e nem qualquer outra alteração na unidade prisional. A cela onde a escavação foi detectada já foi interditada e um inquérito foi aberto para investigar o caso, que está sob responsabilidade da Polícia Civil.

Ainda segundo a Susipe, nenhuma outra informação pode ser divulgada para não atrapalhar o andamento das investigações. De acordo com a Diretoria de Administração Penitenciária da Susipe, todas os centros de detenção do Estado operam dentro da normalidade.

