Agentes prisionais são detidos por facilitar a rebelião em Altamira

Segundo a Susipe, a rebelião foi provocada por briga entre organizações criminosas, iniciada por volta das 7h, quando internos do bloco A invadiram o anexo.

Os dois agentes estão envolvidos na facilitação de ações que proporcionaram a membros de uma facção criminosa realizar a rebelião no presídio de Altamira, no dia 29 de julho, que totalizou 58 mortes.

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu na manhã desta terça-feira (3), dois agentes prisionais acusados de terem facilitado a rebelião de presos em Altamira, sudeste paraense.

