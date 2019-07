Agentes prisionais são presos por facilitar fuga de 17 detentos de presídio no Pará

Foto: Reprodução – Nove agentes prisionais foram presos nesta sexta-feira (26) por envolvimento na fuga de 17 detentos da Central de Triagem Metropolitana III (CTM III), na quinta-feira (25), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, região metropolitana de Belém.

De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), uma investigação foi feita após a fuga dos detentos e os servidores, sete homens e duas mulheres, que estavam de plantão no dia foram interrogados. O órgão constatou que as câmeras de monitoramento do CTM III foram desligadas no momento da fuga, por isso os agentes serão responsabilizados administrativamente e criminalmente.

A Susipe informou ainda que ações preventivas são realizadas de forma continuada. As revistas foram intensificadas e planos de fuga foram descobertos. Nos últimos três meses, dez túneis forma encontrados em presídios do estado.

Por:G1/PA

