Agentes promovem dia de educação no trânsito em escolas de Novo Progresso

Vermelho – Pare. Amarelo– Atenção. Verde– Siga. Ultrapasse somente na Faixa de Pedestres. Observar fluxo de carros, atenção ás sinalizações e respeito aos veículos e pedestres nas vias públicas. Esses são alguns temas que estão sendo abordados pela equipe de agentes de trânsito do Ditranp durante as visitas nas escolas da rede municipal.

Nesta semana, muitas ações reforçaram a campanha da Semana Nacional do Trânsito em Novo Progresso.

O Ditranp escolheu as escolas municipais da categoria infantil , para levar as crianças , uma reflexão sobre sua postura no trânsito e incentivar a mudança de comportamento entre os que cometem infrações.

Nesta quinta (29), a equipe esteve em escolas da cidade, sensibilizando de forma lúdica todos os estudantes das séries iniciais, para a importância de um comportamento correto no trânsito, ensinando as cores do semáforo, como atravessar na faixa de pedestres, os equipamentos básicos de segurança como capacete com viseira, sapatos adequados e a importância do cinto de segurança.

As crianças se divertiram, mas prestando atenção em todas as explicações dos agentes. Muitas se dispuseram a atravessar a faixa de pedestres móvel e a reconhecer cada sinalização de cor no semáforo. Finalizando o encontro, foram coordenadas pela equipe de agentes e professores, para observarem o trânsito e aprender atravessar a rua, prestando atenção no movimento de veículos, motos e bicicletas.

Da Redação Jornal Folha do Progresso Fotos: DITRANP (WhatsApp).

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

