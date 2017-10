Agia em Novo Progresso -“DIABO LORO”preso pela polícia em Tucuruí seria integrante da facção Comando Vermelho.

Ele principal suspeito da morte na rodoviária em junho deste ano em Novo Progresso.

[A Policia Militar divulgou nas redes sociais que ele foi morto]

Um homem suspeito de homicídios foi preso na noite de ontem (03), em Tucuruí , em confronto com a Polícia Militar (PM). Segundo a PM ele tinha passagem pela polícia. Ele é suspeito de varias mortes na região de Novo Progresso [Moraes Almeida e Trairão]. Ele teria matado um policia Civil e revidou a ordem de prisão e foi baleado pela Policia Militar. Ele é considerado um bandido – matador de aluguel profissional. “Diabo Loro” como é conhecido no mundo do crime foi socorrido pelo SAMU esta internado no Hospital Municipal de Tucuruí.

A PM informou que, segundo o apurado, o preso seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

Leia Também:Força Nacional chega a Novo Progresso – Homem é assassinado na frente de agentes da segurança nacional na rododoviária.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com foto informações Policia Militar do PA

Atualizado às 07:53:45 05/10/2017

