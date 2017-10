Agora é oficial! WhatsApp começa a liberar função ‘Apagar mensagem’

Uma página no site oficial do WhatsApp já descreve bem a função. Ela se chama oficialmente “Apagar para todos” e permite que mensagens sejam excluídas de grupos ou de conversas individuais. A novidade está sendo liberada para Android, Windows Phone e iOS, mas ainda não há informações sobre quando a versão Web também vai receber o recurso.

Já faz algum tempo que os usuários do WhatsApp estão esperando pela possibilidade de “Apagar mensagens”, não é mesmo? Pois o recurso já foi visto em versões Beta do mensageiro, mas ainda não era possível saber quando é que veríamos a novidade chegando efetivamente. Isso até agora, pois a função está sendo disponibilizada, finalmente.

