Agora é possível gravar áudio no WhatsApp sem manter o dedo grudado na tela

A opção só está disponível para o WhatsApp Beta

(Foto Reprodução )- Agora, todo mundo que utiliza o WhatsApp Beta para Android consegue gravar e mandar áudios para seus contatos sem ficar com o dedo grudado na tela do celular.

Aquele que era o único incômodo a prevenir pessoas de exagerarem no tamanho das gravações está deixando de existir. Ninguém mais vai ficar com o dedo doendo como castigo por ter importunado a vida dos coleguinhas com áudio desnecessário. Se fosse por mim, mandar áudio deveria ser dificultado em vez de facilitado, mas como eu não mando em nada no WhatsApp, minha opinião não importa.

Agora que eu já terminei de reclamar, vamos detalhar o que realmente mudou no mensageiro. Para usar a novidade, você precisa ter a versão Beta 2.18.102 do WhatsApp instalada no seu celular. Com isso, basta abrir uma conversa ou grupo, tocar no botão do microfone, aguardar a gravação começar e, em seguida, arrastar o ícone para cima. Você verá o ícone de um cadeado mostrando que é possível travar o botão de gravação, bem como uma pequena frase explicativa.

Depois de terminar seu discurso, é só tocar novamente nesse elemento para fazer o envio do áudio seja ele do tamanho que for. Quem não utiliza o WhatsApp Beta recebe os novos e longos áudios normalmente, mas não sabemos quando ou se essa função chegará à versão estável do mensageiro — aquela que a maioria das pessoas de fato usa.

Se você quer testar essa novidade, é necessário entrar no programa de testadores beta do WhatsApp na Play Store. Contudo, parece que não há mais vagas para testador na loja da Google. Dessa maneira, uma saída é baixar a versão 2.18.102 através de repositórios externos de apps , como o APKMirror. Contudo, o TecMundo de forma alguma recomenda essa prática, uma vez que instalar apps fora da loja da Google pode ser algo extremamente perigoso para um smartphone Android.

Por: Tecmundo

