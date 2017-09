Agosto fecha com 5,2% dos cheques devolvidos no Pará

Em relação ao mês diretamente anterior, houve uma leve redução na proporção de devoluções

O Estado do Pará teve no último mês de agosto 12.510 cheques devolvidos pela segunda vez por insuficiência de fundos. O montante corresponde a 5,25% em relação ao total de cheques compensados no mês (238.258). As informações são do Indicador Serasa Experian de Cheques Sem Fundos, divulgado ontem. O percentual é o menor já registrado para o mês no Estado, desde de 2014, quando a proporção de devoluções alcançou 4,77% dos cheques emitidos. Em agosto do ano passado, o índice de devolução de cheques sem fundo foi de 6,09%.

Em relação ao mês diretamente anterior, houve uma leve redução na proporção de devoluções. No último mês de julho, o percentual foi de 5,54%. Na análise dos acumulados dos primeiros oito meses de 2017 e de 2016, o Estado registrou queda tanto no número total quanto no índice de cheques devolvidos mais de uma vez por ausência de fundos. Entre janeiro e agosto foram 114.656 (6,00%) contra 165.293 (6,48%) do mesmo período do ano passado.

Em todo o País, o percentual de devoluções de cheques no mês foi de 1,82% em relação ao total de cheques compensados. A taxa sofreu queda em relação ao mesmo período do ano anterior, quando registrou-se 2,18% de devoluções, e é o menor já registrado neste ano. Para o mês de agosto, o percentual é o menor desde 2010, quando o número era de 1,62%. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, a porcentagem de cheques devolvidos no país, em relação aos compensados, foi de 2,06%, menor que a devolução de 2,36% registrada em no mesmo período de 2016. É o menor número para o período desde 2013, quando o percentual foi de 2,05%.

Em agosto, foram 768.271 cheques devolvidos e 42.243.134 cheques compensados. O mesmo período do ano anterior totalizou 1.101.093 cheques devolvidos e 50.602.130 cheques compensados. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, foram 6.886.594 cheques devolvidos e 333.510.176 compensados. Segundo os economistas da Serasa Experian, a recuperação da renda real da população com a queda significativa da inflação e com a retomada da geração de empregos formais, tem devolvido a capacidade de pagamento das dívidas aos consumidores, reduzindo os níveis de inadimplência com cheques.

De janeiro a agosto de 2017, entre as regiões do País, a liderança de devoluções foi da região Nordeste, com 4,05% de cheques devolvidos. O Sul apresentou o menor percentual de devoluções no período: 1,71%. Já entre os estados, o Amapá segue na liderança do ranking de cheques sem fundos entre janeiro e agosto de 2017: foram 16,47% de cheques devolvidos. Na sequência surgem Roraima (13,43%), Maranhão (8,26%), Amazonas (7,91%), Acre (7,31%) e Pará. Na outra ponta, Paraná e Santa Catarina tiveram o menor percentual de devoluções: 1,71%.

Considerando apenas os Estados da Região Norte, a devolução de cheques em agosto/17 foi de 3,33% do total de cheques compensados, menor que a devolução registrada no mês anterior, julho/17, quando o percentual foi de 3,52%, e menor que os 4,19% registrado em agosto/16.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...