Agosto terá clima seco e com poucas chuvas em todo estado

O mês de agosto será marcado pelo clima seco e com pouca probabilidade de chuva em todo o estado do Pará. A previsão do tempo está de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), por meio da Diretoria de Meteorologia e Hidrologia (Dimeh) e Centro Integrado de Monitoramento Ambiental (Cimam). Os meteorologistas da Semas informam que essas características são causadas por uma massa de ar seco, predominante nesse período do ano sobre a região central do Brasil e sul da Amazônia, influenciando também nas condições de tempo da faixa norte o estado do Pará.

O boletim também aponta que o clima no mês de agosto terá um baixo índice pluviométrico e redução da umidade do ar e da nebulosidade, elevando as temperaturas máximas diárias.

O extremo sul e sudeste do estado apresentam médias de precipitação em torno de 10 milímetros (mm) para este mês e em algumas localidades podem apresentar mais de 30 dias consecutivos sem o registro de chuva.

Por outro lado, a faixa norte do estado ainda apresenta valores médios acima de 50 mm – 75 mm de chuva, exceção para a Região Metropolitana de Belém (RMB), onde os valores médios apontam totais mensais de chuva acima de 100 mm em agosto.

Nos meses de junho e julho de 2017, a maior parte do estado apresentou chuvas na categoria abaixo do normal para o período. Essa situação se repetirá neste mês de agosto, pois grande parte do estado também apresentará chuvas abaixo do normal para o período.

Em decorrência da diminuição de chuvas, as temperaturas deverão continuar elevadas em todo o território paraense, com máximas diárias ultrapassando os valores médios em até 3°C, principalmente na região sul do Pará, onde as temperaturas máximas devem atingir de 35ºC a 37ºC, já que a presença da massa de ar seco dificulta a formação de nuvens, ocasionando grande incidência de radiação solar na superfície, aumento da amplitude térmica e diminuição da umidade do ar. Na faixa norte, as máximas diárias no mês de agosto devem oscilar entre 32ºC e 34ºC.

Queimadas – O Cimam e a Dimeh, com base na série histórica obtida por meio de informações do satélite Aqua, informam ainda que o mês de agosto é marcado pelos maiores números de focos de queimadas no estado, com valor médio de mais de 7.800 focos – o valor máximo já registrado foi de 18.130, em 2010.

Fonte: Ascom Semas.

