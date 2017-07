Agricultor alcoolizado mata esposa e enteado

Um agricultor foi preso neste sábado (8), em Anapu, no sudoeste paraense, após assassinar com tiros de espingarda a própria esposa e o enteado, de apenas dois anos. Segundo a Polícia Civil, no momento do crime, o acusado apresentava sinais de embriaguez.

O crime ocorreu na localidade de Travessão de Santana, na estrada vicinal do Buriti, a cerca de sete quilômetros da sede do município. Francisco Henrique Souza Santos, de 26 anos, estava em casa quando discutiu com a esposa, Karina Tavares da Silva. Durante a briga, ele sacou a espingarda e disparou nela e no filho da mulher, Roni Gabriel Tavares Neto.

A mulher foi alvejada no braço direito, entre o pescoço e o tórax e na mão direita. Já a criança levou um tiro na cintura, na região das costelas, que atravessou o seu corpo. Ambos foram encaminhados ao hospital municipal. A criança morreu logo após ser internada. Já Karina foi tranferida ao hospital de Altamira, mas não resistiu e faleceu na manhã deste domingo (9).

Francisco foi preso logo após o crime, quando uma equipe de policiais civis e militares foram até a casa do acusado. Ele estava deitado no chão, ao lado de dez cartuchos de espingarda calibre 20. A arma do crime estava escondida a 50 metros da casa. Marcas no chão do local ainda indicavam que Francisco tentou arrastar o corpo da esposa pelo imóvel.

Ele foi autuado por homicídio qualificado pela morte da criança e feminicídio pelo assassinato da esposa. Ele foi encaminhado à Seccional Urbana de Altamira, onde permanece recolhido. O acusado não possuia passagem anterior pela polícia.

Fonte: DOL.

