Agricultor colhe quiabo gigante em Novo Progresso

O Agricultora Orlando Podsiade de Novo Progresso, colheu um quiabo gigante, com quase um metro de comprimento.(Fotos:WhatsApp Jornal Folha do progresso)

De acordo com Orlando ele já colheu maior e se orgulha do produto que colhe em sua pequena propriedade.



O quiabo é uma hortaliça de clima quente e originária da África, tendo sido trazida para o Brasil pelos escravos.

