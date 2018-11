Agricultor é preso por esquartejar a mulher e filha de cinco anos

(Foto: ) -Um produtor rural, identificado por Luiz Carlos Martins, 47 anos, foi preso em um sítio em Silvianópolis (MG) no último sábado (10) acusado de matar e esquartejar a companheira e a filha dela, uma menina de apenas cinco anos.

O crime foi descoberto depois que duas pernas que foram localizadas próximas a uma rodovia na última terça-feira (6). Em seguida outras partes dos corpos foram achadas em diferentes locais.

O acusado alegou ter matado Francileide Assis Barbosa, de 26 anos, devido a problemas no relacionamento. Já a filha dela, de 5 anos, foi morta em seguida. Os corpos foram esquartejados no porão da casa, que ficou com marcas de sangue por todos os lados.

Os crimes ocorreram há duas semanas, a polícia só conseguiu identificar as vítimas graças a tatuagens em uma perna da mulher. Francileide morava em Feira de Santana (BA) e teria conhecido o suspeito há pouco tempo, ocasião em que foi junto com a filha morar com ele na zona rural de Minas Gerais.

Luiz Carlos contou ter matado as duas a marteladas e depois cortado os corpos usando uma faca e uma serra. O assassino disse que saiu para esconder as partes, mas resolveu jogar o corpo da criança em uma fossa sem uso que existe na propriedade.

“O corpo da mulher foi espalhado por uma área de até 70 quilômetros de distância”, explicou o delegado Rodrigo Bartoli. De acordo com ele, a cabeça da mulher e as ferramentas usadas no crime foram jogadas em um rio e não foram localizadas.

As partes dos corpos encontradas serão mandadas para a Bahia, onde serão sepultadas. O acusado, que segundo o delegado não demonstrou arrependimento, foi indiciado por duplo feminicídio, com agravantes, e transferido para o Presídio de Pouso Alegre (MG).

