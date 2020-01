Agricultor reage a assalto e mata dois bandidos no interior de Passo Fundo (RS)

Um terceiro indivíduo foi baleado e levado para atendimento(Foto: Vinicius Coimbra | Diário da Manhã)

Dois bandidos foram mortos e um foi baleado no interior de Passo Fundo, na tarde desta terça-feira (7).

De acordo com a Brigada Militar, três criminosos chegaram a uma propriedade na localidade de São Pedrinho, por volta do meio-dia.

Os bandidos chegaram ao endereço e pediram para comprar produtos dos moradores.

Nesse momento, eles anunciaram o assalto com armas de fogo.

Os meliantes entraram na casa e roubaram uma quantia em dinheiro, além de terem revirado também outra casa na mesma propriedade.

As três vítimas foram trancadas no banheiro.

Quando saíram do local, o morador saiu do cômodo, reagiu e atirou nos bandidos com uma espingarda calibre 12.

Os indivíduos entraram no carro e tentaram fugir.

Houve troca de tiros e os três bandidos foram atingidos.

Um vizinho que ouviu os disparos foi à propriedade e, também armado, atirou contra os criminosos.

Eles fugiram em um GM/Kadett, com placas de Passo Fundo, e capotaram a poucos metros da residência.

Os bandidos fugiram a pé para a mata, onde dois deles morreram.

O bandidos não foram identificados oficialmente.

O criminoso ferido na perna foi preso pela Brigada Militar levado para atendimento hospitalar.

As vítimas não ficaram feridas.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) e a Polícia Civil foram acionados para os levantamentos do caso.

Uma funerária retirou os corpos.

