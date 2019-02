Agricultores do Pará poderão vender até R$ 1,3 milhão ao Exército Brasileiro

Foto:(Ascom Emater/Divulgação)

Programa permite que órgãos possam obter produtos da agricultura familiar sem a necessidade de licitação

Banana está entre os itens que podem ser adquiridos no programa

Nesta quarta-feira, 27 de fevereiro, o 53º Batalhão de Infantaria de Selva no município de Itaituba está com chamada pública aberta para a aquisição de alimentos produzidos por cooperativas e produtores rurais que participam do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), no Pará. O valor chega a R$ 1,3 milhão por meio da modalidade de Compra Institucional do PAA. Entre hortaliças, frutas, grãos, mel, queijos, doces e carnes, 134 itens serão adquiridos, que podem ser conferidos no edital.

De acordo com a coordenadora-geral de Aquisição e Distribuição de Alimentos do Ministério da Cidadania, Hetel Santos, a chamada pública é uma oportunidade para o fortalecimento dos agricultores paraenses – um dos objetivos do governo federal na região. “Este é o momento em que os agricultores buscam pela qualificação e pelo conhecimento para atender às demandas dos órgãos federais. Isso gera uma reação em cadeia e reflete na economia local desta região amazônica”, explicou.

O PAA permite que órgãos da administração pública federal, estadual e municipal possam obter produtos da agricultura familiar sem a necessidade de licitação. E uma das entidades parceiras do governo federal para incentivar a participação dos agricultores é a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). A gerente de relações institucionais da organização, Fabíola Motta, destaca que a compra institucional no Pará significará mais possibilidades de vendas, renda e de desenvolvimento da cadeia produtiva.

“A modalidade fomenta a produção local porque garante a compra do produto daqueles agricultores que muitas vezes não conseguem vender para grande mercados. O acesso fomenta a produção, mantém o trabalhador em boas condições no campo”, garantiu.

Agricultores com interesse em participar das chamadas públicas devem acessar o Portal de Compras da Agricultura Familiar. O prazo para o envio das propostas para a chamada no Pará termina no dia 27 de fevereiro.

