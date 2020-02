Agricultores recebem 25 títulos de terras no Oeste do Pará

Títulos de regularização fundiária entregues em Alenquer (PA) (fotos:Divulgação /Incra)

O Incra no Oeste do Pará entregou 25 títulos de domínio, dia 12 de fevereiro, na Câmara do município de Alenquer (PA). Os documentos referem-se à regularização fundiária de posses em áreas públicas federais.

Os títulos expedidos garantem às famílias segurança para produzir e incentivam o acesso a linhas de financiamento e a outras políticas públicas de apoio à agricultura.

A concessão dos documentos foi realizada pelo superintendente do Incra Oeste do Pará, Gustavo Hamoy. Participaram do ato o chefe do Serviço de Regularização Fundiária da autarquia, Agnaldo Dantas, a coordenadora de Desenvolvimento Econômico e Incentivo a Produção do Centro Regional de Governo do Oeste do Pará, Alda Luz, o diretor do Sindicato dos Produtores Rurais, Roberto Moreira, bem como representantes da Câmara, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alenquer.Por:Assessoria de Comunicação Social do Incra/Jornalista Ândria Almeida com fotos