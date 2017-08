Agricultura vai liberar R$ 90 mi para seguro rural do segundo semestre

Segundo a resolução do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural, publicada hoje no Diário Oficial da União, serão destinados R$ 30 milhões para frutas, R$ 10 milhões para milho, trigo e demais grãos de inverno e R$ 50 milhões para grãos de verão, cujo período de plantio começa em outubro.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou hoje (17) a liberação de R$ 90 milhões para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural no segundo semestre deste ano. Os recursos vão subvencionar o seguro das culturas de verão e inverno, abrangendo grãos e frutas.

