Agropecuária gera mais de mil postos de emprego no campo do Pará em 2017

O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconomicos do Pará (Dieese-PA) divulgou balanço sobre os postos de trabalho no setor formal da agropecuária no Estado. O estudo aponta que de janeiro a setembro de 2017, a geração de emprego cresceu 3,16%, o que representa um saldo 1.651 novos postos de trabalho.

No mesmo período em 2016, a situação foi inversa, o campo paraense fechou 520 postos de trabalho.

Somente no mês de setembro deste ano, o setor cresceu 1,32% em relação ao mês de agosto, com geração de 698 postos de trabalho. Em setembro de 2016, o setor também apresentou saldo positivo de empregos, só que bem menor que o verificado este ano. Foram feitas 2.371 admissões contra 2.223 desligamentos gerando um saldo positivo de 148 postos de trabalhos.

Região norte

As análises do Dieese-PA mostram ainda que no mês de setembro, o setor da agropecuária empregou na maioria dos estados da região norte. O destaque é para o Estado do Pará com a geração de 698 postos de trabalho, seguido do Amazonas com a geração de 131 postos de trabalho. Também no mês passado, o destaque negativo no setor ficou por conta do Estado do Tocantins com a perda de 29 postos de trabalho e do Estado do Amapá com a perda de 24 postos de trabalho.

