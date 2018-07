Agropecuária perde 627 vagas no 1º semestre

Nos últimos 12 meses, setor criou 150 postos de trabalhos

(Foto: O Liberal/Arquivo) – O setor da agropecuária paraense fechou o primeiro semestre do ano com queda de 1,17% na geração de empregos formais e salgo negativo de de 627 postos. Mas nos últimos 12 meses, o setor mostra crescimento de 0.28% e criação de 150 postos de trabalhos. Os números estão em pesquisa do Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) nesta quinta-feira (26).

Segundo o Dieese, de janeiro a junho deste ano, foram feitas 12.710 admissões, contra 13.337 desligamentos, o que gerou saldo negativo de 627 postos. Isso representou queda de 1,17% na geração de empregos formais. No mesmo período do ano passado, o setor fechou com saldo positivo de 126 novos empregos.

Entre todos os estados do Norte, o Pará ainda lidera o cenário negativo com a perda dos 627 postos, seguido do Amazonas com perda de 189 postos de trabalhos, Acre com menos 144 e Tocantins com a perda de 111 empregos. O destaque positivo ficou com Rondônia, que criou 28 vagas. Em toda a região Norte foram perdidos 1.016 postos de trabalhos, com queda de 1,02%. Nos últimos 12 meses, a agropecuária paraense teve crescimento de 0.28% na geração de empregos formais, já que foram gerados 150 postos de trabalhos.

Por: Portal ORM 26 de Julho de 2018 às 09:31 Atualizado em 26 de Julho de 2018 às 09:54

