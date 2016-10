Agropecuária perdeu 724 empregos em 8 meses no Pará.

Nos últimos 12 meses, o setor também amargou uma redução de 2.942 empregos no Estado

Foto: Cristino Martins/O Liberal- Uma pesquisa do Dieese-Pa (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgada na manhã desta sexta-feira (14) mostra que o setor da agropecuária no Pará perdeu 724 postos de trabalhos nos primeiros oito meses do ano e teve queda de 1,39% na geração de empregos formais.

Nos últimos 12 meses, o setor também amargou uma redução de 2.942 postos no Estado.

Com números baseados em dados do Ministério do Trabalho, a pesquisa mostra que foram realizadas em todo o Pará, 7.753 admissões contra 18.477 desligamentos, gerando um saldo negativo de 724 e redução de 1,39% no número de empregados.

No mesmo período do ano passado foram feitas 20.139 admissões, contra 21.000 desligamentos, o que gerou um saldo negativo de 861 postos. Entre os estados do Norte, a maioria apresentou crescimento no número de empregados, com destaque para o Acre com a geração de 445 postos de trabalhos, seguido do Amazonas com saldo positivo de 182 postos de trabalhos; Rondônia com saldo positivo de 164 postos de trabalhos e Amapá com saldo positivo de 107 postos de trabalhos.

Por outro lado, o destaque negativo ficou por conta do Pará com a perda de 724 postos de trabalhos e Tocantins com saldo negativo de 364 postos.

Em relação aos últimos 12 meses, o Pará também teve perda de 5,43% na geração de empregos formais. Neste período, foram feitas 26.819 admissões, contra 29.761 desligamentos, o que gerou um saldo negativo de 2.942 postos.

Entre os estados do Norte, a maioria fechou o período com saldo negativo, com destaque para o Pará, seguido do Tocantins com a perda de 353 postose de Rondônia com a redução de 206 postos. Somente o Acre e o Amapá tiveram saldos positivos de empregados, com a geração de 219 e 113 novos empregos, respectivamente.

Por ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...