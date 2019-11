AGU abre vaga de estágio em Belém e Santarém

(Foto:Divulgação) – Inscrições podem ser feitas até o próximo dia 10

Estão abertas, até o próximo dia 10, as inscrições para estágio na Advocacia Geral da União (AGU). As vagas são destinadas para atuação em 26 estados brasileiros, entre eles, o Pará, nas cidades de Belém e Santarém. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas via internet, por meio do site do Ciee.

Para participar, é preciso ter idade mínima de 16 anos na contratação e estar regularmente matriculado no ano letivo de 2019. Acesse o edital completo.

O valor da bolsa auxilio para estágio de 4 horas é de R$ 364 e para 6 horas, R$ 520, além de auxílio transporte, ficando a critério da AGU qual a quantidade de horas adotada.

