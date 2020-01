Água acumulada nas pistas durante fortes chuvas traz riscos de acidentes de trânsito, alerta Detran

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“É muito importante que você tenha total conhecimento do seu veículo. O outro ponto é se você conhece a via ou não. Se conhecer, você já saberá se a rua fica muito alagada, ou se existem lombadas, por exemplo. Se não conhecer, preste ainda mais atenção”, ressalta João Bento Gouveia, diretor operacional do Detran.

Os motoristas devem redobrar os cuidados com a direção neste período de fortes chuvas. Segundo o Departamento de Trânsito do Pará (Detran), a água acumulada na pista é um dos principais riscos de acidentes neste período chuvoso.

Confira dicas de segurança durante as tempestades do inverno amazônico.

You May Also Like