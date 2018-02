Rio atinge nível de emergência e água passa por cima de ponte em Alvorada da Amazônia/ Novo Progresso.(Foto Adelar Beling)



O rio jamanxim, que atingiu em nível de emergência na terça-feira (20), a água já passa por cima da ponte da comunidade distante 35 km da cidade de Novo Progresso.

A ponte de madeira é principal via de acesso da comunidade para os produtores que tem suas terras do outro lado do rio jamanxim.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para a região, a possibilidade de subir ainda mais o nível do Rio.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

