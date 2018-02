Água suja que sai de torneiras volta acontecer em Novo Progresso

Água suja que sai de torneiras é alvo de reclamações em bairro da Região Central de Novo Progresso.

(Foto Ilustrativa -torneira) -Os moradores do bairro Jardim Planalto, na Região Central de Novo Progresso, queixam-se da qualidade da água que sai das torneiras na região.

A empresa responsável pelo abastecimento no Município “Águas de Novo Progresso”, pediu para que consumidores que tenham percebido o produto nessa coloração escura procure a companhia pra informar o endereço e explicar o problema.

De acordo com Moradora, o problema acontece há pelo menos cinco meses e vem dificultando muito os afazeres domésticos da casa dela.

“É roupa suja acumulada, nem sempre dá para tomar banho e até para fazer comida temos que armazenar água com antecedência. O problema sempre existiu, mas a nossa situação está crítica desde o início do ano”, reclamou.

