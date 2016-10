Águas de Novo Progresso altera horário de atendimento à população

A Águas de Novo Progresso, concessionária que administra os serviços de água do município, passará a atender a população em novo horário a partir da próxima segunda-feira, dia 31 de outubro.

(Foto Águas de Novo Progresso ) – O setor de atendimento ao público funcionará das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. A solicitação de serviços como ligações de água, pedidos de religação e dúvidas sobre faturas devem ser realizados neste novo horário de expediente.

A alteração do horário não prejudicará a eficiência dos serviços oferecidos à população, já que a concessionária disponibiliza uma importante ferramenta online, a Agência Virtual, disponível no site www.aguasdenovoprogresso.com.br.

Neste endereço eletrônico, sem sair de casa, o usuário pode retirar a 2ª via da fatura, ter acesso aos históricos de pagamento e consumo, verificar dados cadastrais, e informações sobre o tratamento e a qualidade da água com segurança e agilidade.

Para mais informações sobre a alteração no horário de funcionamento ou dúvidas sobre os serviços prestados, a população tem à disposição os telefones 3528-2958 e plantão 98119-1919.

Por Assessoria de Comunicação/Nascentes do Xingu

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

