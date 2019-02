Aguas de Novo Progresso deixa buraco aberto em rua após manutenção em cano

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Enviamos a reclamação para empresa por 10 dias, os moradores procuraram a redação do Jornal Folha do progresso para denunciar o descaso. Eles abriram um buraco pra consertar um cano que jorrava agua fora, já tem oito dias que o buraco aberto esta causando transtornos para os moradores, o buraco tem mais de um metro por dois a rua é estreita [não circula dois veículos], sem iluminação pode alguém cair dentro, carro,moto ou pedestres,reclamam.

Para solucionar um problema de cano estourado que por sinal ficou dois dias jorrando agua,o serviço realizado fez surgir um novo problema. Para ligar as tubulações , foi preciso abrir uma vala que ocupou espaço da rua Castelo Branco no Bairro Santa Luzia, que por sinal é bem estreita.

(Foto:WhatsApp) – Depois de anos sofrendo com a falta de água, moradores de Novo Progresso agora reclamam de buraco aberto pela empresa para manutenção e serviços na tubulação de água, em rua da cidade. A empresa Águas de Novo Progresso é responsável pelo abastecimento no município.

