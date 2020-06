Águas de Novo Progresso em parceria com a Secretaria de Obras realiza desinfecção em espaços públicos e ruas do município

Na última semana, a Águas de Novo Progresso realizou a doação de hipoclorito de cálcio já dissolvido para a Prefeitura Municipal de Novo Progresso. A iniciativa da concessionária visa auxiliar no combate do avanço da Covid-19, o hipoclorito será utilizado para realizar a desinfecção dos espaços públicos do município.

A coordenadora de Tratamento e Qualidade da Águas de Novo Progresso, Priscila Decome, explica que desinfecção está sendo feita com o hipoclorito de cálcio 65%. “A solução disponibilizada para a sanitização é propicia a eliminação dos organismos patogênicos, por meio de substâncias oxidantes, presente no produto. Esses agentes desinfectante devem ser utilizados para limpeza e desinfecção de utensílios e de locais onde há possíveis vírus patogênicos, como o do coronavírus”, detalha.

O Secretário Municipal de Obras, Zé Lopes, destaca que a ação seguirá um cronograma e deverá atingir outros pontos da cidade também. “Neste primeiro momento, realizamos a ação de desinfecção no centro da cidade, porém o cronograma da Prefeitura deve acontecer, nas próximas semanas, nos bairros e postos de saúde para evitar a propagação do vírus em Novo Progresso”, frisou.

O atendimento presencial da Águas de Novo Progresso foi suspenso, no início da pandemia, a fim de manter o distanciamento social e evitar aglomeração de pessoas. A concessionária intensificou os canais digitais e disponibiliza ainda o atendimento porta a porta, nesta opção é possível que o usuário possa realizar pagamentos, tirar dúvidas, negociar débitos e fazer solicitações.

Para solicitar o atendimento porta a porta, o usuário precisa fazer o agendamento pelo WhatsApp, no número (66) 99724-2963, ou no 0800 647 6060 (ligações de telefone fixo e celular). Os funcionários estarão devidamente identificados com uniforme, crachás e em veículos com a logomarca da empresa, cumprindo com todas as medidas definidas pelo Ministério da Saúde e demais órgãos de saúde.

Por :Assessoria de Comunicação/Aegea MT com Foto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...