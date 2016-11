Águas de Novo Progresso lança campanha para regularização de débitos

Para realizar a negociação, o titular da conta ou representante legal com procuração autenticada em cartório, deve procurar a Central de Atendimento portando RG e CPF. No caso de pessoa jurídica, o representante deve apresentar documento comprovando sociedade.

O intuito da campanha é evitar a negativação do nome dos inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito. A expectativa é que os usuários aproveitem essa oportunidade para regularizar suas contas, com condições de parcelamento facilitadas, para que ninguém saia do atendimento sem negociar.

Para incentivar a regularização de débitos neste final de ano, a Águas de Novo Progresso lançou uma campanha para que o usuário aproveite as condições especiais de negociação junto à empresa. Os consumidores terão até o dia 31 de dezembro para renegociar suas dívidas e desta forma sair do cadastro de inadimplentes.

You May Also Like