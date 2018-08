Águas de Novo Progresso oferece água ruim e muito cara

Moradores sofrem com falta de água nas torneiras em Novo Progresso

(Foto:Ilustrativa) – Moradores de diversos bairros ma cidade e do distrito de Vila Isol, Santa Julia, por exemplo, colecionam queixas a respeito do abastecimento e da qualidade do produto. “Falta muita água”. Eu preciso acordar cinco horas da madrugada todo dia, para trabalhar, muitas vezes das vezes a torneira não tem agua, vou me lavar na casa da patroa , ela tem poço, reclamou a empregada doméstica no grupo de WhatsApp, moradora de Novo Progresso.

Segundo ela, já houve ocasiões em que passou três dias seguidos com as torneiras vazias. “É um sacrifício, a gente precisa ficar enchendo balde na casa do vizinho quando isso acontece”, a conta vem recheada, não baixa de 170 reais por mês, completa.

INSATISFAÇÃO

Na área central da cidade de Novo Progresso e bairros, as reclamações ocorrem com mais freqüência, água suja, ruim, o problema é generalizado. “Falta constantemente, às vezes à semana inteira. As reclamações no grupo de WhtsApp no Facebook [rede social] são constantes, “Já teve vezes em que fiquei uma semana e teve tempo que passou mês sem água!”, critica. “E ainda é de péssima qualidade, amarela, fedorenta, “não serve para nada, só para limpar o chão”, ainda cobram por este lixo, dispara.

A conta da água, no entanto, chega religiosamente todo mês. “Como que eles querem cobrar se a gente nem água têm?”, questiona.

Cadê as Autoridades? Moradores denunciam água suja e com mau cheiro;

Ainda no mesmo ritmo, eles cobram posicionamento das autoridades (prefeito e vereadores), os moradores sofrem e tem que enfrentar a difícil realidade de quem não possui um poço próprio no quintal de casa. “A água vem muito fraca, só sai em torneira baixa, no chuveiro, então, não chega. A gente precisa deixar baldes enchendo para poder lavar louça, tomar banho, tudo”, a conta vem alta, agua muito cara, desabafa.

Na torneira da pia [postou] põe um pedaço de pano para tentar filtrar a água suja, mas bastam cinco minutos e o guardanapo já fica completamente encardido. “Essa água é péssima, cheia de lama, não dá para consumir”, critica. Olha água que saiu da torneira , suja, barrenta – poupou palavras- “Uma sacanagem! Eles não oferecem um serviço de qualidade e só querem cobrar onde estão nossas autoridades, o Ministério Publico poderia ver isto. Onde já se viu?”, reclama. Eles comentam que na primeira oportunidade vão colocar um poço no quintal de casa.

A Empresa “Águas de Novo Progresso”, emitiu nota em seguida , que os transtornos que ocorreram na semana foi para reparos no sistema e que os problemas na rede foram solucionados.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

– Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...