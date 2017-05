Águas de Novo Progresso passa a atender em novo endereço

Pensando em trazer ainda mais conforto e comodidade no atendimento à população, a Águas de Novo Progresso mudou de endereço neste mês de maio. A concessionária agora está atendendo os usuários na Avenida Brasil, 981 – Sala B, no bairro Rui Pires de Lima. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 13h30 e os telefones continuam os mesmos 3528-2958 e plantão 9 8119-4000. “Com a mudança de endereço, a concessionária tem a meta de oferecer um local ainda mais confortável e preparado para atender os consumidores. É um espaço novo e mais amplo, moderno e de fácil acesso à população”, conta o gestor da Águas de Novo Progresso, Lineu Machado. Na concessionária, a população pode ter acesso a diversos serviços, como pedidos de ligação e religação de água, consulta de débitos e orientações. A Águas de Novo Progresso também tem uma plataforma de serviços online, onde os moradores podem ter acesso a faturas, imprimir segunda via, consultar o histórico de consumo, verificar dados cadastrais e conhecer informações sobre a qualidade da água oferecida. Basta acessar a Agência Virtual em www.aguasdenovoprogresso.com.br. Por Thaiane Paes/Comunicação Corporativa e Responsabilidade Socioambiental

