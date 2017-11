Águas de Novo Progresso realiza primeiro encontro com lideranças comunitárias

Para ampliar ainda mais o diálogo com a população de Novo Progresso, a concessionária responsável pelo tratamento e abastecimento de água no município, Águas de Novo Progresso, realizou a primeira reunião com a lideranças comunitárias neste mês de novembro. A iniciativa, intitulada Programa Afluentes, visa aproximar a comunidade dos trabalhos que a concessionária desenvolve ao longo do ano, propondo melhorias e avanços para os bairros.

O encontro foi realizado na sede da concessionária e recebeu cerca de 14 lideranças locais, que tiveram a oportunidade de conhecer todos os investimentos que a Águas de Novo Progresso realizou no município e as obras programadas para os próximos anos. Entre as melhorias realizadas, está a nova Estação de Tratamento de Água com capacidade para tratar 180 litros de água por hora que resultou em um aumento de 80% na produção de água na cidade.

O líder comunitário, Antônio José Vieira Carvalho, morador do bairro Jardim América, há mais de 3 anos, ressaltou que o atendimento prestado pela Águas de Novo Progresso e a iniciativa desse vínculo da empresa junto a população, levando informação e esclarecendo as principais dúvidas é de grande importância. “É bom estar cada vez mais perto dos moradores, entender, ouvir e sanar os questionamentos que vez ou outra surgem. Agora, vou poder levar tudo que foi discutido aqui aos demais moradores do meu bairro, isso é um avanço para o munícipio”, destacou.

A reunião foi conduzida pelo engenheiro civil da Nascentes do Xingu, Cristian Martarello, que reforçou aos líderes que a Águas de Novo Progresso está sempre de portas abertas para promover essa troca de informações. “Nosso objetivo é ouvir as solicitações e destacar os serviços e investimentos que devem trazer ainda mais benefícios a população, bem como conhecer as necessidades de melhorias em cada bairro. Atuamos para garantir cada vez mais eficiência e mais qualidade nos serviços que são realizados pela concessionária”, finalizou Martarello.

