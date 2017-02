Agüero elogia e diz que tem muito que aprender com Gabriel Jesus

Argentino avalia que talvez precise mudar seu estilo de jogar após anos atuando da mesma forma

Mesmo artilheiro do Manchester City na temporada, com 18 gols em 26 jogos, o argentino Sergio Agüero tem amargado o banco de reservas desde a chegada de Gabriel Jesus.

Nesta segunda-feira (6), um dia após a vitória por 2 a 1 sobre o Swansea, com ambos os gols marcados pelo brasileiro, ele garantiu ter a intenção de permanecer no clube pelo menos até o fim da temporada. “Não quero ir embora. Tenho de ajudar o time o máximo que puder nestes três meses e depois veremos o que o clube quer fazer comigo.

Sobre Gabriel Jesus, o argentino foi só elogios: “É um ótimo jogador, muito jovem e que irá aprender muito no City. Tem um grande futuro no clube. No momento tenho que observar o que ele faz, para aprender, pode levar um tempinho. Sou como sou. Passei muitos anos na Europa jogando do mesmo jeito”, finalizou.

