‘Ainda sem acreditar’, diz prefeito eleito por um voto de diferença

“Ficamos sabendo de um eleitor nosso que foi votar e ao chegar à seção não encontrou o nome na lista e foi mandado embora. Quando os dados dele foram encontrados, o prazo para votação estava senso encerrado e não deu tempo de ele votar. Soubemos ainda que uma urna teria sido reiniciada devido a problemas, porque no lugar do candidato a vereador constava o candidato a prefeito. Os advogados estão cuidando disso e podemos recorrer à Justiça para rever este resultado”, disse.

“O coração está apertado, ainda sem acreditar. Sempre soube que seria apertada a disputa, mas não imaginei que seria tanto. Quero honrar esses votos e cumprir as promessas da campanha”, disse. O candidato eleito pelo PMDB teve 2.751 votos, enquanto o do PSDB fez 2.750 votos.

“Ao menos três eleitores acamados, que não teriam como ir à urna devido à doença, foram levados pelos filhos, votaram na nossa chapa”, contou Deyvisonn da Silva de Souza (PMDB) prefeito eleito de Pescaria Brava, no Sul de Santa Catarina. Ele venceu o atual prefeito Antonio Avelino Honorato Filho (PSDB) com um voto de diferença.

You May Also Like