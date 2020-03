Alagamento faz PRF interditar BR-163 temporariamente em Santarém

Forte chuva que caiu inundou diversos pontos da cidade – (Foto:Reprodução)

Uma forte chuva que caiu na manhã desta terça-feira (24) inundou diversas ruas de Santarém, no oeste do Pará. Por conta dos alagamentos, Condutores de veículos tiveram dificuldades para trafegar em algumas vias da cidade.

Entre os pontos críticos, no cruzamento da rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163) com a Avenida Moaçara, no bairro da Floresta, a água inundou a pista de rolamento.

Devido ao problema, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou temporariamente o local.

Quem trafegou pela BR-163, em direção ao Planalto Santareno, foi orientado por inspetores da PRF, a mudar o trajeto pela Avenida Moaçara, para seguir viagem.

Já os motoristas que trafegavam pela BR-163 em direção ao centro da cidade, foram obrigados a retornar, para pegar vias alternativas, para chegar ao trabalho.

Ainda nesta manhã, outros pontos de Santarém também sofreram com alagamentos, entre eles, na rua Cruzeiro do Norte, na Grande Área do Santarenzinho, a água invadiu comércios e casas, levando lixo e aterro, e molhando móveis. Na avenida Sérgio Henn, no bairro do Diamantino, a enxurrada por pouco não arrastou veículos estacionados na via. Na Avenida Marajoara, no bairro Aeroporto Velho, alguns moradores ficaram assustados com a água da chuva entrando nas suas casas.

Em outros pontos da cidade, condutores de veículos tiveram extrema dificuldade para passar, e em ruas como Bartolomeu de Gusmão, Curuá-Una e Turiano Meira, quem não conseguiu vencer a enxurrada, ficou com os carros no meio da pista. Na Nova República, condutores de veículos tiveram dificuldades para trafegar nas Avenida Tancredo Neves.

Por:Manoel Cardoso

