Alan Tembé é o primeiro indígena a se formar em Direito na UFPA

“As lutas foram constantes dentro da UFPA. Passei por momentos muito difíceis, quase cheguei ao ponto de desistir por falta de moradia, alimentação e material didático. Hoje, a minha família pode contar com um Bacharel em Direito para lutar em prol dos nossos interesses coletivos. Agora, posso ajudar a reivindicar, judicialmente, os interesses coletivos da minha aldeia e do povo Tembé perante os órgãos governamentais”, comenta ele.

Alan Tembé é o primeiro aluno indígena a concluir o curso de Direito na universidade Federal do Pará (UFPA). Ele recebeu o diploma em cerimônia realizada nesta quarta-feira (15), em Belém. Ele é da comunidade Tembé e como bacharel já sonha em passar na prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

You May Also Like