Alberto Campos é reeleito presidente da OAB no Pará

Alberto é reeleito presidente da OAB-PA (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará cedeu as urnas eletrônicas utilizadas no pleito

Alberto Antônio de Albuquerque Campos, atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-Pará) e membro da chapa “OAB Segue em frente”, foi reeleito para novo mandato nesta quarta-feira (28). Ele estará à frente da instituição no triênio 2019-2021 e terá como vice-presidente a advogada Cristina Alves Lourenço, atual diretora-geral da Escola Superior de Advocacia.

A votação ocorreu entre 9h e 17h em 34 municípios do interior; nas subseções, salas da Advocacia e de Apoio, fóruns das comarcas, e também na sede, localizada em Belém. Ao todo, 13.008 advogados exerceram seu direito ao voto. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) cedeu as urnas eletrônicas utilizadas na disputa.

As advogadas e advogados que não puderam comparecer ao pleito eleitoral terão que se justificar para a Comissão Eleitoral da OAB-PA pelo e-mail: comissaoeleitoral@oabpa.org.br. É necessário anexar documentação comprobatória.

