Alemanha ordena que Facebook pare de colher dados de usuários do WhatsApp

RIO -A Comissão de Proteção de Dados da cidade de Hamburgo, Johannes Casper, exigiu nesta terça-feira, por ordem administrativa, que o Facebook pare de coletar dados de seu aplicativo de mensagens WhatsApp e delete qualquer um que já tenha recebido. E disse que está agindo para proteger a privacidade de 35 milhões de usuários do app na Alemanha — uma fração dos cerca de um bilhão em todo o mundo — e das pessoas salvas em seus registros de contatos, cujos detalhes também podem ser enviados sob este acordo de partilha de dados.

“Após a aquisição do WhatsApp pelo Facebook há dois anos, as duas partes publicamente asseguraram que dados não seriam compartilhados entre elas. O fato de que isso esteja acontecendo agora não é apenas uma enganação do público, como também constitui uma infração de leis nacionais de proteção de dados”, diz o comunicado.

A ordem administrativa esclarece ainda que, como o Facebook tem uma subsidiária em Hamburgo, ele é obrigado a se submeter às leis alemãs de proteção de dados e que, no momento da aquisição do WhatsApp pelo Facebook em 2014, foi prometido que eles não compartilhariam este conteúdo. As leis determinam que o compartilhamento de dados entre duas empresas dessa forma só pode ocorrer caso os usuários de uma das empresas deem clara aprovação e caso a empresa receptora (no caso, o Facebook) estabeleça bases legais para que o compartilhamento aconteça.

A rede social disse que já respondeu ao pedido e que está em contato com o órgão regulador para resolver a questão.

O WhatsApp anunciou em agosto que começaria a compartilhar dados com o Facebook, em uma tentativa de permitir uma publicidade mais orientada a cada usuário e de combater o spam na plataforma: apenas quatro meses após o serviço iniciar a criptografia de ponta a ponta, afirmando que o conteúdo das mensagens se tornaria ilegível para qualquer um, com exceção do emissor e receptor.

