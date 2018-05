Alemanha: polícia multa pais por buscarem filhos mais cedo na escola

A frequência de crianças de seis até 16 anos é obrigatória e alunos só podem faltar a aula com a permissão do diretor da escola

A polícia da Alemanha multou vários pais por terem buscado seus filhos mais cedo no colégio e os levarem para viagens de férias antes do início oficial das férias escolares, neste domingo (20). As informações são da rede de notícias alemã Deutsche Welle.

No país, a frequência nas escolas é obrigatória e os pais são responsabilizados caso as crianças não frequentem a escola dos seis aos 16 anos. A multa por evasão escolar pode chegar a mais de R$ 4 mil, informou a Bayerischer Rundfunk.

De acordo com a Deutsche Welle, a escola pode insistir na presença da criança em sala de aula. “Se o professor disser que insiste na presença das crianças, temos que trazê-las de volta”, afirmou o porta-voz da polícia alemã.

Para que as criaças possam faltar as aulas, os pais devem solicitar isenção à escola com antecedência, e a decisão é tomada pelo diretor.

Por Carolina Vilela do R7

*Estagiária do R7, sob supervisão de Ana Luísa Vieira

