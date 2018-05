Alemanha seleciona brasileiros para bolsa de estudos

Alemanha abre as portas para brasileiros com potencial de liderança por meio da Bolsa Chanceler Alemã para Futuros Líderes do Brasil (German Chancellor Fellowships for prospective leaders from Brazil). A Bolsa, que tem como objetivo investir em 10 jovens líderes brasileiros para aperfeiçoarem seu talento na Alemanha, é uma ação da Chanceler da República Federal da Alemanha, Angela Merkel.

O projeto 2018/2019, que é uma iniciativa da Fundação Alexander von Humboldt (AvH), conta com o apoio da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK São Paulo), que tem seu Vice-Presidente Executivo, Thomas Timm, como um dos Embaixadores da Bolsa no Brasil.

Neste ano, além da tradicional apresentação em São Paulo, no dia 23 der maio, serão realizados encontros também em Salvador (21), Brasília (22), Curitiba (24) e Rio de Janeiro, no dia 25. Os eventos informativos, que trarão todos os detalhes sobre a Bolsa Chanceler Alemã, são abertos a todos os interessados, mas é preciso se inscrever antecipadamente.

Para Dr. Damian Grasmück, responsável pelo Departamento de Seleção da Fundação Alexander von Humboldt, o programa é uma grande chance para os brasileiros que querem potencializar suas carreiras. Para Dr. Grasmück, que vem novamente este ano ao Brasil, exclusivamente para os eventos de apresentação da Bolsa, comenta: “A cada nova edição, estamos surpreendidos pelo interesse e dedicação dos brasileiros com este projeto. O Brasil vem surpreendendo não apenas pela grande quantidade de aplicações, mas principalmente pela qualidade dos candidatos”.

Além do Brasil, o programa Bolsa Chanceler Alemã para Futuros Líderes (Bundeskanzler-Stipendium für angehende Führungskräfte, no original em alemão) é destinado a jovens pesquisadores da China, Índia, Rússia e Estados Unidos. Com isso, o projeto geral contempla, todo ano, 50 jovens líderes (10 bolsistas de cada país), que terão a oportunidade de colocarem em prática seus projetos, patrocinados pela Alemanha. A Bolsa Chanceler contempla várias áreas como Política, Economia, Mídia, Administração ou Cultura.

A iniciativa possibilita, também, a oportunidade ímpar aos bolsistas de apresentarem o resultado de seus projetos pessoalmente para a Chanceler Alemã Angela Merkel.

Formação superior completa, fluência em inglês ou em alemão são alguns dos requisitos da bolsa. Outra exigência é a apresentação de uma carta de recomendação de um mentor para a pesquisa, que pode ser de instituição de ensino privada ou pública. A ajuda mensal para os aprovados varia entre 2.150 euros e 2.750 euros, dependendo das qualificações. Cursos adicionais de alemão, suporte para a família acompanhar o bolsista e as despesas com viagem estão previstos na bolsa. Todos os requisitos podem ser conferidos no edital da fundação.

As inscrições para a Bolsa Chanceler Alemã para Futuros Líderes já estão abertas e vão até o dia 15 de setembro. A data de início do programa para os selecionados neste ano é o dia 1° de outubro do ano seguinte (2019) e tem duração de um ano. Mais informações sobre o programa Bolsa Chanceler Alemã.

