ALENGUER-Sintepp de Marabá se mobiliza para ajudar professores que estão há três meses sem receber em Alenquer

Sintepp de Marabá promove campanha de solidariedade para ajudar os trabalhadores da educação em Alenquer (Foto: Divulgação/Sintepp Marabá)

Os trabalhadores da educação já saíram às ruas pedindo alimentos. Sintepp de Marabá promove campanha de solidariedade.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp) em Marabá, está promovendo uma campanha para ajudar os trabalhadores da educação de Alenquer, no oeste do Pará, que estão há três meses sem receber. Sem crédito nos comércios, muitos profissionais já saíram às ruas para pedir doações por não poderem comprar o alimento do dia-a-dia.

A situação fez com que os trabalhadores da cidade de Marabá ajudassem na divulgação. Um vídeo, inclusive, está sendo compartilhado nas redes sociais pedindo ajuda para a categoria. A motivação é o medo de que os profissionais passem necessidade, o que já começou a acontecer em Alenquer.

Nos dias 8 e 9 de agosto, os profissionais de educação de Alenquer foram às ruas e conseguiram arrecadar alimentos e uma importância em dinheiro para comprar mais produtos da cesta básica. Eles estão em greve desde o dia 1º de agosto.

Passeatas pelas ruas foram feitas e os trabalhadores, no dia 1º de agosto, ocuparam o prédio da Prefeitura, mas uma ordem judicial de reintegração de posse foi deferida em favor da gestão municipal, porque a justiça considerou que a ocupação estava gerando prejuízos à coletividade.

O Sintepp de Marabá está divulgando uma conta bancária, onde as pessoas podem depositar dinheiro para ajudar. Para fazer doações, os dados bancários são:

CNPJ Sintepp (Alenquer): 07.868.425.0001-66

Por G1 Santarém, PA

