Alenquer decreta situação de emergência após rio ultrapassar cota de alerta

Rio Surubiú atingiu a marca de 8,02 metros. Inundação tem afetado diversas comunidades na região de várzea e na área central.

Devido às fortes chuvas do inverno amazônico, o nível do rio Surubiú, no município de Alenquer, oeste do Pará atingiu a marca de 8,02 metros, de acordo com o último levantamento feito pela Defesa Civil. A Prefeitura assinou o decreto situação de emergência no município devido as cheias.

A inundação tem afetado diversas comunidades na região de várzea. Na área urbana, além do centro comercial, os bairros Luanda, Aningal e Liberdade também são afetados.

Como consequência da subida do rio, moradores foram afetados pela enchente. As equipes continuam realizando a remoção de famílias das áreas de consideradas de risco, construção de pontes de acesso, além do monitoramento contínuo do índice pluviométrico e do nível do rio.

Para o prefeito de Alenquer, Juraci Estevam é essencial que as casas sejam reconstruídas, que as 600 famílias que moram na região da várzea possam ser removidas das áreas atingidas. “Estamos em parceria com as igrejas e associações que estão se colocando à disposição para ajudar. Já encaminhamos o documento e estamos aguardando a resposta do Ministério da Integração Nacional”, disse.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...