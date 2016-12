Alerta! Animais soltos nas ruas podem causar danos ao patrimônio público ou pessoa física

Com o fluxo de veículos os riscos aumentam, na tentativa de desviar ou ultrapassar o animal, se envolvem em acidentes que podem provocar ferimentos sérios ou mesmo levar à morte. Além disso, a cidade está com nível alto de cachorros soltos pelas ruas sem dono, estes cães a solta podem contrair ou transmitir sérias doenças para humanos.

Através do WhatsApp, leitor do Jornal Folha do Progresso mostra animais soltos nas vias públicas da cidade de Novo Progresso e reclama atenção das autoridades.

