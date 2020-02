ALERTA – Assaltantes disfarçados de vendedores de rapadura para instituição estão assaltando em Novo Progresso

Informação da chegou com exclusividade a redação do Jornal Folha do Progresso na tarde desta quinta-feira(20).(Foto:Reprodução)

A denuncia que Luiz Carlos Pereira da Silva de 23 anos, esta sendo procurado pela Justiça do Mato Grosso, esta em Novo Progresso junto com seu comparsa com nome de Wesley vendendo rapadura para uma entidade “Casa de Recuperação Tenda de Abrão” de Cuiabá(MT) estão cometendo assalto na cidade.

A informação foi pesquisada no sistema de busca do TJ-ME (Tribunal de Justiça de Mato Grosso), e constatou que Luiz Carlos da Silva esta sendo procurado por roubo e trafico de droga.

A informação que os dois são perigosos e profissionais em assaltos, o uso da venda da rapadura é golpe para assaltar,informou.

As fotos dos dois indivíduos apontados como assaltantes chegou na redação do Jornal que enviou para Policia Civil de Novo Progresso. A postagem vem como alerta sobre os homens estarem armados e cometendo assaltos na região. Ele possui uma pistola.

O Jornal Folha do Progresso , esta divulgando o caso para alerta.

