Alerta Chuvas Intensas em Novo Progresso e região

Alerta Amarelo, Chuvas Intensas: Amazonas, Pará, Roraima

Alertas de muito calor no Sudoeste e região Tapajós com temporais em parte da região.

Nos próximos dias as temperaturas sofrem grande elevação e há expectativa para um evento tão intenso quanto o que ocorreu no ano passado. Nuvens carregadas, com potencial para chuva forte e raios se formam em vários pontos da Região.

INMET publica aviso iniciando em: 26/09/2020 12:06. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Ações recomendadas

* Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

* Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

* Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Por:Jornal Folha do Progresso com informações do Instituto Nacional de Meteorologia

