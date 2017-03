Alerta de nevasca provoca cancelamento de 7,6 mil voos

A nevasca ocorre, no entanto, após uma semana com um clima ameno incomum para esta época do ano na região.

A previsão é de que a nevasca deixe entre 30 e 60 centímetros de neve e que as rajadas de vento cheguem a 88 km/h. Há um alerta para inundação nas áreas costeiras de Massachusetts até Delaware. As escolas da Cidade de Nova York, Filadelfia, Boston estão fechadas, ainda segundo a AP.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas para Pennsylvania, Nova Jersey, Nova York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Nova Hampshire e Maine, de acordo com a Associated Press (AP).

